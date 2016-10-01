Білоруси знущаються з Кремля навіть в рекламі

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Креативна та злободенна реклама з’явилась нещодавно на вулицях та телеканалах Республіки Білорусь, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».Так, як повідомляють ЗМІ, одна із білоруських клінінгових компаній розробила лінійку зовнішньої та телевізійної реклами, у якій використала зображення прес-секретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитра Пескова. Текст реклами, нанесений на портреті кремлівського речника, звертається до замовників з повідомленням: «Репутацію очистити неможливо. Проте очистити квартиру ви можете за ціною від 39,90 рублів». Імовірно, автори реклами натякають на безсовісне озвучування Песковим будь-якої брехні в інтересах Кремля.Нагадаємо, останнім часом двосторонні відносини між державами дещо загострились. Цей процес пов’язують із тим, що Російська Федерація втрачає можливість здійснювати фінансування і таким чином купувати лояльність своїх сателітів. Мінськ демонструє чіткий «дрейф» у напрямку Європи, займаючи більш жорстку позицію щодо Росії. Наприклад, наразі вже кілька місяців тривають російсько-білоруські переговори, на яких сторони не можуть домовитись про ціну на газ.