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В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США

В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США
Канадские власти утверждают, что им пришлось столкнуться с «беспрецедентным» количеством лиц, пересекших границу с Соединенными Штатами Америки и пожелавших получить убежище. Как сообщает replyua.net со ссылкой на CNN, информация соответствующего содержания была представлена Клодом Кастонгеем, представляющим американскую полицию. С его слов, правоохранители его страны ранее никогда не встречали столь большое количество мигрантов.

В частности, если взять только одну франкоязычную провинцию Квебек, то на протяжении последних шести недель полицейскими этого региона Канады было перехвачено не менее семи тысяч нелегальных мигрантов. К тому же, на канадскую территорию из США в течение двух последних недель перебралось 3,8 тысячи человек. Вместе с тем, правоохранители утверждают, что поток нелегалов никоим образом не повлияет на ситуацию с безопасностью в стране.

В интервью журналистам Луи Дюмас, представляющий министерство иммиграции, сообщил, что если человек прибыл в Канаду, и просит властей предоставить ему убежище, это совершенно не означает, что его просьба будет удовлетворена.
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