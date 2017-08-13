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Відповідь на санкції: Тегеран нарощує ядерну програму

Відповідь на санкції: Тегеран нарощує ядерну програму
Напруженість щодо ядерної зброї наростає не лише між Вашингтоном і Пхеньяном, але і між Вашингтоном і Тегераном. Зокрема, сьогодні іранські депутати доволі оригінально відреагували на американські санкції, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, у 2015 році між Сполученими Штатами та Іраном було досягнуто згоди з приводу ядерної програми останнього. Але новий президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував цю домовленість, називаючи її «найгіршою з можливих», і обіцяв розірвати її. Продовженням цього курсу стало прийняття закону, який, крім РФ та КНДР, накладає санкції і проти Ірану. Приводом до нього стали випробування балістичних ракет, які іранці провели у січні поточного року. У Тегерані жорстко відреагували на цей факт, підготувавши «асиметричну відповідь». Зокрема, сьогодні депутати іранського парламенту схвалили проект, який передбачає збільшення фінансування ракетних програм.

Проект підтримали двісті сорок депутатів із двохсот сорока чотирьох. Додаткові кошти (по двісті шістдесят мільйонів) отримають ракетна програма та «Вартові ісламської революції». Під час оголошення результатів голосування у залі парламенту було чутно крики «Смерть Америці». Крім того, іранці ввели санкції проти низки командувачів армії та розвідки у близькосхідному регіоні.
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