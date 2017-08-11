Стали відомі нові деталі відносин між США та КНДР

Американська преса вкотре оприлюднила таємну інформацію. Зокрема, неназвані американські чиновники повідомили в ЗМІ, що між Білим домом та Пхеньяном працює постійний канал зв’язку, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За попередньою інформацією, офіційний Вашингтон призначив спеціального представника в переговорах з Північною Кореєю Джозефа Юна. Він часто контактує з представником КНДР в ООН Паком Сун Іром. Крім того, в травні поточного року американський спецпредставник проводив неофіційні зустрічі з представниками влади Північної Кореї. Раніше адміністрація Трампа не приховувала контактів з Пхеньяном з питання звільнення громадян США, які відбувають покарання на території цієї країни.
Однак джерела американських журналістів стверджують, що спецспредставник США Джозеф Юн обговорює з представниками КНДР не лише гуманітарні питання, а й низку інших питань взаємовідносин двох країн, в тому числі і питання роззброєння КНДР. Як повідомив співрозмовник ЗМІ з числа американських чиновників, дипломати очікують, що лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп припинять обмін різкими заявами, а дипломати тим часом підготують майданчик для переговорів.