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Переговори Тіллерсона щодо Катару завершилися провалом

Переговори Тіллерсона щодо Катару завершилися провалом
Переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона і лідерів Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту, які оголосили блокаду Катару, завершилися без видимих результатів. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Зустріч пройшла в Кувейті, який не є стороною конфлікту, а виступає посередником у суперечці арабських держав. Вже сьогодні, 13 липня, Тіллерсон відвідає Катар, де раніше відбулося підписання меморандуму про боротьбу з тероризмом.

На початку липня стало відомо, що низка арабських країн продовжать бойкот Катару, додаткові заходи щодо Дохи будуть прийняті після консультацій. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр. Таке рішення було прийнято за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту, яке відбулося в Каїрі.

Відзначається, що Доха відмовилася виконувати вимоги, висунуті країнами Затоки. Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що негативна відповідь, яка надійшла від Катару, «свідчить про зневагу і несерйозний підхід до проблеми». 23 червня Кувейт на правах посередника передав Катару список вимог для відновлення відносин.
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