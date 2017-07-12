У Держдепі США схвалили продаж Румунії комплексів Patriot

Американський Державний департамент дав згоду н операцію з продажу зенітно-ракетних комплексів Patriot Румунії. Як передає replyua.net, про це це повідомляє Агентство з оборонного співробітництва США. Румунія просила про продаж семи комплексів Patriot, а також необхідне для роботи установок обладнання, послуги з підтримки логістики, допомога в навчанні персоналу та технічну документацію. Сума контракту оцінюється в 3,9 мільярди доларів. Генеральними підрядниками стануть американські фірми Raytheon і Lockheed Martin.
«Комплекси Patriot поліпшать оборонні спроможності румунської армії для захисту від агресії і охорони союзників по НАТО, які часто тренуються на території країни», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, США розмістили в Литві зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. За даними литовського Міноборони, американські ЗРК, які були розміщені в Литві вперше, братимуть участь в навчаннях ППО країн НАТО Tobruq legacy-2017, які почалися під Шауляєм 11 липня, і триватимуть до 22 липня. У маневрах братимуть участь 500 військовослужбовців і 30 різних систем ППО Литви, Латвії, Польщі, США та Великобританії.