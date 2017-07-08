Переговоры по Украине: сегодня Путин и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе

Сегодня, 8 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» состоится встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, источники в Кремле заявили о том, что на субботу у Путина запланированы две важные встречи – он проведет переговоры с президентом Франции, чтобы обсудить украинский конфликт, а также встретится с Реджепом Эрдоганом, президентом Турции, чтобы обсудить некоторые международные вопросы, в том числе борьбу с международным терроризмом. Договоренность о встрече с Эммануэлем Макроном была достигнута в ходе недавней поездки российского президента в Париж. Его помощник Юрий Ушаков рассказал, что в Гамбурге предполагается обстоятельно обсудить основные международные вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Ушаков добавил, что главы двух стран также непременно обсудят и ситуацию в Украине. С Реджепом Эрдоганом Путин хочет поговорить о строительстве «Турецкого потока» и о сотрудничестве между Турцией и Россией. Напомним, что саммит в Гамбурге продлится всего два дня – сегодня уже второй день переговоров.