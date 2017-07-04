Журналист рассказал о важном сигнале Запада относительно российской агрессии в Украине

В одном из недавно записанных интервью известный российский журналист и телевизионный ведущий Евгений Киселев заявил, что западные страны только сейчас осознали, что причастными к агрессивным военным действиям на Донбассе являются именно подконтрольные Владимиру Путину войска, а не представители «ополчения». Об этом сообщает replyua.net. «За последнее время не один раз нам уже приходилось слышать о необходимости Кремлю прекратить поддержку вооруженных действий в Донецкой и Луганской областях. В частности, такое заявление звучало от французского президента Эммануэля Макрона и американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона», - заявил Киселев.
В связи с этим журналист вспомнил о событиях 2008 года, когда, из-за лоббирования Российской Федерации, Украине и Грузии не был предоставлен план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Поддержку подобным действиям Москвы тогда обеспечили официальные Берлин и Париж.
При этом, Евгений Киселев твердо убежден, что реакция стран Запада на события международного уровня является очень медленной.