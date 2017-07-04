Синдзо Абэ призвал глав России и Китая к четкой позиции по Северной Корее

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, призывает Си Цзиньпина и Владимира Путина занять более четкую позицию по Северной Корее, а также собирается обсудить ракетные запуски этой страны с главами Китая и России на полях саммита «Большой двадцатки», который откроется в Гамбурге уже 7 июля.
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, японский премьер считает, что Путин и Цзиньпин не имеют «конструктивной» позиции по КНДР, и он будет просить их определиться с отношением к Северной Корее. 4 июля КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты с восточного побережья в направлении Японского моря. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.
Сразу после появления сообщений о новых испытаниях Северной Кореи, при канцелярии Абэ был создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. В текущем году Северная Корея уже несколько раз проводила запуски и испытания ракет. Лидеры десятков государств осудили такие действия и призвали принять меры в отношении Северной Кореи.