Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net.
По словам Пионтковского, прошедшая встреча Порошенко и Макрона прошла очень позитивно, и она благожелательна для Украины. «Это продолжение позиции Макрона, о которой он заявил во время визита Путина, где просто размазал его по стенке. Украина обрела очень влиятельного союзника в Европе. Встреча президентов Украины и Франции проходила совершенно в иной тональности, чем встреча Макрона с Путиным. Начиная от ее статуса и заканчивая заявлениями президентов. Ключевой была фраза Макрона, что «наши с вами связи очень длительные»», отмечает политолог.
По мнению Пионтковского, сейчас абсолютно все работает только в пользу Украины, а не России, и общее настроение президента Франции понятно всем – Макрон стал пока первым и единственным лидером, который разговаривает с президентом России так, как тот этого заслуживает. Однако политолог добавляет, что выводы нельзя делать поспешно, и впереди нас ждет еще одно событие – встреча Путина и Трампа, и лишь после этого можно будет говорить о каких-то серьезных результатах именно для Украины.