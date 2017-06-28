Умиротворення Росії може призвести до Третьої світової війни – Геращенко

У Європейському союзі цілком помилково вважають, що глава Кремля Володимир Путін не буде розширювати свою гібридну війну далі за Україну. Як передає replyua.net, про це в Страсбурзі заявив народний депутат від «Народного фронту», член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами українського парламентаря, під загрозою знаходяться країни Прибалтики, під загрозою знаходиться Польща, під загрозою перебувають колишні республіки Радянського Союзу, в першу чергу Білорусь, яка досить значною мірою знаходиться під контролем російських спецслужб. Геращенко зазначив, що політика умиротворення агресора, подібна до тієї, яку проводили в 1938-1939 роках Англія і Франція, «може закінчитися Третьою світовою війною».
Крім того, сьогодні Антон Геращенко заявив, що на російській території створена система підготовки терористів і диверсантів, яких використовують в Україні для вбивства керівників Збройних Сил, розвідки, спецслужб, - осіб, «які роблять багато для протидії гібридної агресії з боку Російської Федерації». Геращенко переконаний, що на території України «повною мірою розгортається терористично-диверсійна війн» в кращих традиціях Комітету держбезпеки СРСР.