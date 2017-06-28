У Канаді заявили про вірогідність скасування віз для України

Глава уряду Канади Джастін Трюдо вважає, що говорити про скасування візового режиму між Україною і Канадою поки рано. Про це інформує replyua.net. «Ми з нетерпінням очікуємо, щоб в майбутньому мати конструктивну розмову про безвізовий режим з Україною, але поки про це не йдеться», - сказав він. Трюдо визнав, що це питання часто виникає в дискусіях різного рівня між представниками двох країн.
«Під час моїх розмов з президентом Порошенко, під час спілкування між нашими чиновниками це питання піднімається досить регулярно. Ми маємо надійну і докладну систему з чіткими показниками, яких слід досягти для початку розгляду питання про безвіз», - зазначив прем'єр-міністр. Він також зазначив, що Канада намагається інакше підтримувати українське суспільство.
«Ми співпрацюємо над зміцненням інститутів, формуванням громадянського суспільства, реформою судової та правоохоронної систем, а також боротьбою з корупцією. Ми раді працювати з Україною за цими напрямками», - підсумував глава уряду Канади. Нагадаємо, 1 червня генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю з Україною, узгоджене раніше Палатою громад і Сенатом.