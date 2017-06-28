Политолог: важные выводы из встречи Макрона и Порошенко

Сергей Таран, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке подвел итоги встречи Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, информирует replyua.net. По словам Тарана, Макрон делает не меньше положительных заявлений для Украины, чем американцы, англичане или немцы.
«Если раньше в антироссийском фронте Франция была слабым звеном, то теперь это сильное звено. По количеству правильных для нас заявлений Макрон не уступает ни немцам, ни британцам, ни американцам. Минский процесс и нормандский формат останутся в силе, и поэтому украинские дипломаты будут апеллировать к ним, понимая, что к ним апеллируют и западные лидеры. Главное при этом, что вечным нарушителем соглашений в глазах Запада остается Москва, а, следовательно, и санкции будут вечными», отмечает Таран.
Также, по его словам, с началом президентства Макрона в Евросоюзе снова появился шанс на то, чтобы выстроить системную внешнюю политику, и украинский вопрос останется на повестке дня. Таран считает, что с появлением Макрона также были усилены разговоры о вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, однако до реального ввода миссии еще очень далеко, поскольку Россия постарается заблокировать этот процесс.