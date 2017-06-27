Журналістка розповіла про реакцію на візит Порошенка у Франції

Візит президента України Петра Порошенка до Франції пройшов непоміченим для місцевих ЗМІ. Однак французька влада прийняла Порошенка гідно. Як передає replyua.net, про це в коментарі InfoResist повідомила французький журналіст Галина Аккерман. Журналіст розповіла, що інформаційного ажіотажу навколо візиту президента України Петра Порошенка до Франції абсолютно не було.
«Справа в тому, що Франція зараз досить, я б сказала сама по собі, тому що у нас тільки що пройшли законодавчі вибори. Зараз має почати працювати національні збори, формуються фракції. І ось це, знову можна сказати на жаль, набагато важливіше ніж візит Порошенка», - сказала Аккерман. Вона повідомила, що реакція ЗМІ була на рівні бігучого рядка, оскільки в даний момент, це дуже периферійна тема у Франції.
«Зараз вся увага зосереджена на перших кроках уряду. Ось вчора головною темою було взагалі перше зіткнення між двома міністрами », - сказала журналіст. Аккерман розповіла, що хоча візит Порошенко і не був для Франції великою подією, але його прийняли добре. «Порошенко взяли дуже коректно, Макрон з ним провів годину, Порошенко зустрівся з головою сенату, з прем'єр міністром, були якісь ділові переговори. Тобто нормальний, звичайний візит », - зазначила вона.