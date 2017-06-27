После начала президентства Трампа популярность США начала снижаться

Журналисты «Интерфакс-Украина», ссылаясь на итог исследования Pew Research Center, сообщили, что популярность Соединенных Штатов Америки после начала президентства Дональда Трампа, в сравнении с последними годами руководства Барака Обамы, начала снижаться, сообщает replyua.net.
«Началось резкое снижение популярности США. Процент положительной оценки на Соединенные Штаты начал снижаться в различной мере во многих северо- и южноамериканских странах, а также на европейском, азиатском и африканском континентах», - отметили исследователи. В частности, согласно результатам проведенных исследователями, сказано, что сейчас, спустя пять месяцев президентства Дональда Трампа, показатель доверия Дональду Трампу составляет 49 процентов в сравнении с 64 процентами в период руководства Белым домом Барака Обамы. Гораздо существеннее снизился рейтинг официального Вашингтона среди руководства ближайших партнеров США – Канады, Мексики, стран Европы, особенно Испании и Германии.
Всего треть жителей Мексики все еще положительно оценивают политику Белого дома, хотя когда президентом США был Барак Обама, об одобрении действий американских властей заявляли вдвое больше мексиканцев.