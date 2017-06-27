Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину

Сергей Таран, известный украинский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что уже в следующем месяце с визитом в Украину собирается Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и Трампу просто необходимо показать успех в Украине даже в том случае, если это не совпадает с целями самой Украины, передает replyua.net.
«В Соединенных Штатах вопрос Украины очень важен. С одной стороны, Трамп попал в скандал с выборами, его подозревают в связях с Россией. С другой – ему необходимо как-то поддерживать связь с Россией по отдельным вопросам, где тоже надо показать успех», пишет Таран. По его словам, в ходе визита могут обсуждаться сразу три важных вопроса – вопрос участия США в расширенном «нормандском» формате, вопрос, касающийся урегулирования ситуации на Донбассе, и вопрос о возможном усилении военного потенциала Украины за счет американского оружия.
«Последний вопрос также нужно согласовывать так, чтобы это не противоречило политическим вопросом. Поэтому Тиллерсон приезжает в Киев, и поэтому сейчас стали такими интенсивными контакты между украинским и американским истеблишментом», добавил Таран.