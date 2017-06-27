валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину

Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину
Сергей Таран, известный украинский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что уже в следующем месяце с визитом в Украину собирается Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и Трампу просто необходимо показать успех в Украине даже в том случае, если это не совпадает с целями самой Украины, передает replyua.net.

«В Соединенных Штатах вопрос Украины очень важен. С одной стороны, Трамп попал в скандал с выборами, его подозревают в связях с Россией. С другой – ему необходимо как-то поддерживать связь с Россией по отдельным вопросам, где тоже надо показать успех», пишет Таран. По его словам, в ходе визита могут обсуждаться сразу три важных вопроса – вопрос участия США в расширенном «нормандском» формате, вопрос, касающийся урегулирования ситуации на Донбассе, и вопрос о возможном усилении военного потенциала Украины за счет американского оружия.

«Последний вопрос также нужно согласовывать так, чтобы это не противоречило политическим вопросом. Поэтому Тиллерсон приезжает в Киев, и поэтому сейчас стали такими интенсивными контакты между украинским и американским истеблишментом», добавил Таран.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
10331

Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что Владимир Путин столкнулся с новой и очень опасной проблемой – отсутствием контактов с мировыми лидерами, и сейчас российский

26 июн 2017
7973

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как

26 июн 2017
7869

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал придерживаться норм дипломатии и

26 июн 2017
7815

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для

Последние новости

Трамп отказывается признавать новые санкции против России

Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину

После начала президентства Трампа популярность США начала снижаться

Петренко: проект «Брак за сутки» уже подтвердил свою эффективность

Древний метеорит упал на жилой дом в Нидерландах

В Адміністрації Порошенка пояснили суть «Формули Макрона»

Стала відома вартість Великого Бар’єрного рифу

Ситуація в АТО: У ЗСУ без втрат, терористи 18 разів відкривали вогонь

Дипломат: если не проверить карты президента, - результат есть. А если их проверить?

В Росії трапився рецидив тоталітаризму: Соціолог про любов росіян до Сталіна

У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам

Останки Сальвадора Дали будут эксгумированы в Испании

Названа страна, экспортирующая в Украину самые большие объемы вина

Самое большое европейское казино появится на Кипре

Трамп закликав до швидкого вирішення проблеми КНДР

Польща прийняла понад 1,8 мільйона переселенців з України – Євродепутат

Футболисты из Европы намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Брайза: в РФ обещают, что жизнь улучшится, но мы говорим о грубом нарушении международного права!

ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: в планах ще немає, але можна уявити все, що завгодно

 Новости за день