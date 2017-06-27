валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам

У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам
Північноатлантичний альянс зіткнувся з намаганням Росії збільшити свій військовий потенціал фактично на всіх фронтах, у зв’язку з чим союзникам потрібно бути напоготові, аби не допустити повторення ситуації як в Криму і на Донбасі. Про це заявив Politico глава військового комітету альянсу генерал Петр Павел, інформує replyua.net.

За його словами, хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний. Павел зазначає, що немає сумнівів у тому, що «Росія розвиває свої військові можливості, як в традиційних, так і в ядерних складових». При цьому, наміри Кремля залишаються малозрозумілими.

«Коли мова йде про наміри, то ми не можемо сказати, що Росія має агресивні наміри проти НАТО. Через це ми сприймаємо цю, нехай і потенційну, загрозу вкрай серйозно», - зазначив генерал. Однак, він акцентував увагу на зростання військової агресії Росії, а також звернув увагу на розміщення в включеному Криму та Калінінграді міжконтинентальних балістичних ракет. Генерал зазначив, що в Росії розробляються нові види як звичайних, так і ядерних озброєнь, крім того, Збройні сили країни здатні ефективно діяти на значній відстані від власної території. Павел резюмував, що НАТО стикається з «повномасштабної модернізацією російської армії».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
10331

Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что Владимир Путин столкнулся с новой и очень опасной проблемой – отсутствием контактов с мировыми лидерами, и сейчас российский

26 июн 2017
7973

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как

26 июн 2017
7869

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал придерживаться норм дипломатии и

26 июн 2017
7815

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для

Последние новости

Трамп отказывается признавать новые санкции против России

Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину

После начала президентства Трампа популярность США начала снижаться

Петренко: проект «Брак за сутки» уже подтвердил свою эффективность

Древний метеорит упал на жилой дом в Нидерландах

В Адміністрації Порошенка пояснили суть «Формули Макрона»

Стала відома вартість Великого Бар’єрного рифу

Ситуація в АТО: У ЗСУ без втрат, терористи 18 разів відкривали вогонь

Дипломат: если не проверить карты президента, - результат есть. А если их проверить?

В Росії трапився рецидив тоталітаризму: Соціолог про любов росіян до Сталіна

У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам

Останки Сальвадора Дали будут эксгумированы в Испании

Названа страна, экспортирующая в Украину самые большие объемы вина

Самое большое европейское казино появится на Кипре

Трамп закликав до швидкого вирішення проблеми КНДР

Польща прийняла понад 1,8 мільйона переселенців з України – Євродепутат

Футболисты из Европы намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Брайза: в РФ обещают, что жизнь улучшится, но мы говорим о грубом нарушении международного права!

ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: в планах ще немає, але можна уявити все, що завгодно

 Новости за день