У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам



Північноатлантичний альянс зіткнувся з намаганням Росії збільшити свій військовий потенціал фактично на всіх фронтах, у зв’язку з чим союзникам потрібно бути напоготові, аби не допустити повторення ситуації як в Криму і на Донбасі. Про це заявив Politico глава військового комітету альянсу генерал Петр Павел,



За його словами, хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний. Павел зазначає, що немає сумнівів у тому, що «Росія розвиває свої військові можливості, як в традиційних, так і в ядерних складових». При цьому, наміри Кремля залишаються малозрозумілими.



«Коли мова йде про наміри, то ми не можемо сказати, що Росія має агресивні наміри проти НАТО. Через це ми сприймаємо цю, нехай і потенційну, загрозу вкрай серйозно», - зазначив генерал. Однак, він акцентував увагу на зростання військової агресії Росії, а також звернув увагу на розміщення в включеному Криму та Калінінграді міжконтинентальних балістичних ракет. Генерал зазначив, що в Росії розробляються нові види як звичайних, так і ядерних озброєнь, крім того, Збройні сили країни здатні ефективно діяти на значній відстані від власної території. Павел резюмував, що НАТО стикається з «повномасштабної модернізацією російської армії».

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Північноатлантичний альянс зіткнувся з намаганням Росії збільшити свій військовий потенціал фактично на всіх фронтах, у зв’язку з чим союзникам потрібно бути напоготові, аби не допустити повторення ситуації як в Криму і на Донбасі. Про це заявив Politico глава військового комітету альянсу генерал Петр Павел, інформує replyua.net За його словами, хоча наміри Росії не завжди зрозумілі, її зростаючий військовий потенціал беззаперечний. Павел зазначає, що немає сумнівів у тому, що «Росія розвиває свої військові можливості, як в традиційних, так і в ядерних складових». При цьому, наміри Кремля залишаються малозрозумілими.«Коли мова йде про наміри, то ми не можемо сказати, що Росія має агресивні наміри проти НАТО. Через це ми сприймаємо цю, нехай і потенційну, загрозу вкрай серйозно», - зазначив генерал. Однак, він акцентував увагу на зростання військової агресії Росії, а також звернув увагу на розміщення в включеному Криму та Калінінграді міжконтинентальних балістичних ракет. Генерал зазначив, що в Росії розробляються нові види як звичайних, так і ядерних озброєнь, крім того, Збройні сили країни здатні ефективно діяти на значній відстані від власної території. Павел резюмував, що НАТО стикається з «повномасштабної модернізацією російської армії».