Трамп закликав до швидкого вирішення проблеми КНДР

,Проблему ядерних і ракетних розробок в КНДР необхідно вирішувати, і досить швидко. Як передає replyua.net, про це заявив президент США Дональд Трамп 26 червня в Білому домі після закінчення переговорів з прем'єром Індії Нарендра Моді. «Вдячний індійському народові за їхній внесок в зусилля по Афганістану, і за те, що вони до нас приєдналися і ввели нові санкції відносно північнокорейського режиму», - сказав він. За словами президента США, КНДР в даний час «створює проблеми».
«Режим Північної Кореї створює неймовірні проблеми, і з цим треба розбиратися. І, ймовірно, розбиратися швидко», - заявив Трамп. Він також висловився за нарощування військового і антитерористичного співробітництва з Індією.
«Обидві наші країни постраждали від зла - тероризму. І ми обидва налаштовані знищити терористичні організації і радикальну ідеологію, яка їх підживлює. Ми знищимо радикальний ісламський тероризм!»- сказав президент США. Говорячи про військову співпрацю між США і Індією, глава держави зазначив, що «військові працюють щодня з метою зміцнити військове співробітництво». «Вже наступного місяця вони разом приєднаються до японських військово-морським силам для участі в найбільших морських навчаннях, які коли-небудь проводилися на заході Індійського океану», - сказав Трамп.