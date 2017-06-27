ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: в планах ще немає, але можна уявити все, що завгодно

Остаточне рішення про зустріч президентів США і Росії на полях саміту «двадцятки» в Гамбурзі поки не прийнято і формат майбутнього спілкування лідерів не визначений. Як передає replyua.net, про це повідомляє ТАСС з посиланням на конфіденційну інформацію від високопоставленого чиновника в Білому домі. Разом з тим джерело в загальному плані підтвердило, що президент США Дональд Трамп до зустрічі вже готується.
Під час брифінгу для журналістів у Білому будинку 23 червня прес-секретар Трампа Шон Спайсер відмовився уточнити, чи хоче нинішній американський лідер зустрітися з президентом РФ. Проте плани російсько-американської зустрічі у верхах на «двадцятці» залишаються в силі. На питання про те, чи можна собі уявити сценарій, при якому такої зустрічі взагалі не буде, американський чиновник сказав: «Уявити можна все, що завгодно, але я очікую, що зустріч відбудеться».
«Трамп майже кожен день заслуховує розвідувальні брифінги, майже щодня спілкується зі своїми радниками з національної безпеки, кілька разів на тиждень розмовляє з держсекретарем і міністром оборони. Так що він добре обізнаний з усіх питань і регулярно отримує найсвіжішу інформацію з тих пір, як його адміністрація приступила до роботи. Власне, це почалося навіть до того, як адміністрація приступила до роботи », - пояснив представник адміністрації.