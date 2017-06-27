У США пропонують визнати Китай рабовласницькою державою – ЗМІ

Американська влада має намір визнати Китай одним з держав, в якому процвітає работоргівля і примусова праця. Як передає replyua.net, про такі плани Державного секретаря США Рекса Тіллерсона повідомляє Reuters з посиланням на обізнані з ситуацією анонімні джерела. Зокрема, Китай планують в помістити в найнижчу третю групу, разом з Північною Кореєю, Сирією та Іраном, оскільки дії урядів ці країн не відповідають вимогам американського закону про захист жертв торгівлі людьми.
Догану Китаю, головному конкуренту Вашингтона в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зроблять, незважаючи на добрі стосунки президента США Дональда Трампа з китайським колегою Сі Цзіньпіном і зусиллям глави Білого дому з умовлянням Пекіна допомогти приборкати ядерні і ракетні програми Північної Кореї.
Очікується, що Держдеп США надасть щорічну доповідь по работоргівлі в світі у вівторок, 27 червня. При цьому представник Держдепартаменту відмовився коментувати зміст доповіді і сказав, що відділ «не обговорює деталі внутрішніх обговорень». У 2016 році в даний доповідь були включені такі країни, як Росія, Білорусія, Узбекистан, Туркменія, Іран, Сирія, КНДР, Судан і Південний Судан, Лівія, Сомалі, Ємен.