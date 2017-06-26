Итоги переговоров Макрона и Порошенко

Петр Порошенко, президент Украины, сегодня прилетел в Париж, где встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президенты встретились впервые, а главные темы встречи были посвящены ситуации в Украине, ситуации в Крыму и противодействию агрессии со стороны России.
Ранее политики никогда не встречались, и лишь один раз Порошенко и Макрон общались по телефону. Программа официального визита Петра Порошенко в Париж предусматривает также встречи с руководством сената Франции, правительства и общение с украинской общиной на территории страны. Нужно отметить, что глава Франции очень тепло встретил президента Украины – главы двух стран встретились у Елисейского дворца, после чего Макрон провел Порошенко внутрь, где, собственно, и проходили переговоры.
После встречи президенты участвовали в фотосессии - по снимкам видно, что лидеры стран нашли общий язык – они обнимаются, а с лиц не сходят улыбки. Напомним, что 20 июня также состоялись переговоры Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Вашингтоне. В последние дни у президента Украины состоялось множество контактов.