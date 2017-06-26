Томбинский: мировые лидеры практически забыли об Украине – их интересуют другие проблемы

Ян Томбинский, глава представительства Евросоюза в Ватикане, а также экс-посол ЕС в Украине, заявил о том, что лидеры европейских государств начинают забывать об Украине – гораздо больше их волнуют внутренние проблемы, борьба с терроризмом и миграционный кризис.
Как сообщает replyua.net с ссылкой на Интерфакс-Украина, Томбинский подчеркнул, что Украина исчезла из повестки дня. «Последнее время я вижу Украину с дистанции, и украинская тема практически отсутствует в мировой дискуссии, мир сегодня занят большими конфликтами, которые угрожают всем. Вам нужно найти методы, как связать то, что происходит в Украине, с теми большими проблемами и показать, что Украина может быть частью решения, а не частью проблем», заявил представитель Евросоюза.
По его словам, Украина в этой ситуации тоже должна действовать – ключевыми вопросами для властей должны стать борьба с коррупцией, обеспечение безопасности украинцев, реформирование энергетической отрасли, строительство государственных институтов. По мнению Томбинского, лидеры Европы сейчас больше озабочены своими собственными проблемами.