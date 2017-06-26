Путин может не встретиться с Трампом – СМИ

Согласно информации издания «Коммерсант», во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге российский президент Владимир Путин может не встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает replyua.net. Журналисты сообщают, что в Кремле решили свернуть подготовку в связи с утверждением официальным Вашингтоном закона, расширяющего антироссийские санкции.
Также в статье «Коммерсанта» отмечается, что усугубило положение дел и решение американского Конгресса о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности, «из-за чего двусторонняя повестка дня в значительной мере осложняется». Российские журналисты пришли к выводу, что в заявлениях сторон все больше неопределенности в связи с ростом турбулентности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, из-за чего подготовительные работы по встрече в Гамбурге фактически были прекращены.
Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко в Вашингтоне назвал важным то, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом состоялась раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным.