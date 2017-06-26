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Німеччина заборонила охоронцям Ердогана в'їзд на саміт G20

Німеччина заборонила охоронцям Ердогана в'їзд на саміт G20
Уряд Німеччини повідомило Анкару про те, що охоронцям президента Туреччини Реджепа Ердогана, проти яких в США порушено справу за фактом сутичок у Вашингтоні, буде заборонений в'їзд в ФРН. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на анонімне джерело, передає replyua.net..

Федеральне відомство з охорони конституції попереджає, що Гамбург може стати майданчиком вуличних баталій між прихильниками і противниками президентів Туреччини і США за участю курдів, а також різних лівих і правих екстремістів. Тільки в самому Гамбурзі налічується близько 600 прихильників забороненої в Німеччині Робочої партії Курдистану. За різними даними, у ФРН проживають близько 14 тис послідовників РПК. І візит Ердогана до Німеччини, відзначають у відомстві, призведе до мобілізації обох сторін. У Гамбурзі 7 і 8 липня пройде саміт G20.

Як відомо, телекомпанія Voice of America (VOA) Turkish опублікувала відео, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган спостерігає за бійкою біля резиденції посла країни в Вашингтоні. У зіткненнях імовірно брали участь співробітники служби безпеки турецького лідера. На кадрах видно, як Ердоган виходить з автомобіля, припаркованого біля входу в резиденцію, зупиняється на кілька секунд, спостерігаючи за тим, що відбувається, а потім входить в будівлю.
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