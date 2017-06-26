Политик: я был противником и чуть ли не врагом Порошенко, но нужно признать, что президент - сильная личность

Тарас Чорновил, известный украинский политик, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко, сообщает replyua.net.
По его словам, с Порошенко он знаком лично, является его противником и чуть ли не врагом, поэтому человека, с которым у него плохие отношения, он «расшифровывает» легко, но отмечает, что после переговоров с Трампом президент Украины выглядел уставшим, но счастливым. «После следующих переговоров с американскими чиновниками усталость уже не просматривалась, а удовольствие стало совсем нескрываемым. Президент даже забыл очень жесткую установку по грамматике. Ожидать от этого визита чрезмерного не стоит. Да и ничего для подписания специально не готовилось. Это было знакомство, дуэль двух сильных личностей и бывших бизнесменов, которые сохранили старую бизнес-хватку в переговорах», считает политик
По его мнению, Трамп еще не избавился от мысли сделать из Путина «хорошего парня», поэтому встреча была притиранием позицией, и теперь Украина сможет надеяться на результаты только осенью, через некоторое время после личной встречи Трампа и Путина.