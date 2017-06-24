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Шульц: Трамп, Эрдоган и Путин – это практически одинаковые политики

Шульц: Трамп, Эрдоган и Путин – это практически одинаковые политики
Мартин Шульц, бывший президент Европарламента, а также один из главных кандидатов на должность немецкого канцлера, заявил о том, что Реджеп Эрдоган, Владимир Путин и Дональд Трамп – это автократические лидеры, ведущие похожую политику.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, Шульц отметил, что сейчас в Турции, России и Соединенных Штатах демократия быстро слабеет, поэтому Евросоюзу нужно объединяться, чтобы стать сильнее и противостоять этому. «Сейчас важно омолодить Европу и сделать ее сильней. Не только на словах, но также через конкретную политику», подчеркнул политик. Напомним, что похожее мнение ранее высказала Ангела Меркель, немецкий канцлер, подчеркнув, что после вступления в должность Дональда Трампа, европейские страны больше не могут рассчитывать на Соединенные Штаты.

Нужно отметить, что лидеры крупнейших держав встретятся совсем скоро – на саммите стран Большой двадцатки. Он пройдет в Германии 7 и 8 июля. На саммит ожидается прибытие Путина и Трампа – возможно, именно в Германии состоится их первая личная встреча.
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