Напередодні зустрічі з Путіним у Трампа зв’язані руки – Рабинович

Незважаючи на заяви Кремля, зустріч Путіна і Трампа, під час саміту G20 в Німеччині, все ж відбудеться. Однак це буде зустріч «на полях». Про це InfoResist розповів російський фінансист Слава Рабинович, інформує replyua.net. «Зустріч ця, якщо говорити на жаргоні, «на полях» відбудеться. Вони ж там будуть в кількості 20-ти чоловік за участі навколишнього свити, помічників тощо. Тому вони всі 20 зустрінуться. Можливо, потиснуть один одному руки, всі вони. Але, справа в тому, що такі зустрічі «на полях» - відрізняються», - сказав він.
Риторика зустрічі в такому форматі, говорить Рабинович, залишається невідомою. Для прикладу він згадав зустріч Путіна з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. «Ця зустріч «на полях» , якщо її можна таким чином класифікувати, вона полягала в тому, що Путін простягнув руку цьому прем'єр міністру Канади, а той подивився на цей жест і сказав: «Я, звичайно, містере Путін, потисну вашу руку, але сказати мені вам нема чого, крім однієї єдиної фрази - забирайтеся з України!», - вважає експерт.
Рабинович зазначив, що на зустрічі в Німеччині у лідерів США і Росії не буде серйозної розмови, оскільки його не передбачає формат цієї зустрічі. Він також помітив, що Трамп зараз йде «по коридору його російських можливостей, який постійно звужується». Експерт зазначає, що у Трампа зараз серйозно зв'язані руки по відношенню до Путіна і Росії. «Крок вліво або крок вправо того шляху, який дуже потрібен для нього, це може означати його звинувачення в тому, що він контрольований агент і може призвести до імпічменту», - підкреслив він.