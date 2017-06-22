Геращенко рассказала о неизвестных деталях встречи Порошенко и Трампа

Ирина Геращенко, вице-спикер ВР, опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что встреча Порошенко и Трампа длилась около шести минут.
Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Геращенко рассказала, что переговоры продолжались около получаса, и они были полноценными. «Полноценный разговор, чтобы донести ключевые месседжи, сформировать личное представление о собеседнике, завязать личный контакт, что так важно в международной политике», пишет вице-спикер. По ее словам, стиль Дональда Трампа – это короткие встречи.
«На переговорах с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тилерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, на встрече со спикером Конгресса Райаном президент Украины напомнил американским партнерам, что наша страна в свое время отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и ожидает от международных партнеров соблюдения гарантий территориальной целостности Украины и безопасности», добавила Ирина Геращенко.