Трамп продовжив санкції проти КНДР

Американський лідер Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно КНДР. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, інформує replyua.net. Згідно з повідомленням, мова йде про збереження обмежувальних заходів, які були введені в 2008 році. У 2010, 2011, 2015 і 2016 санкції продовжувалися і розширювалися. Термін дії обмежень повинен був закінчитися 26 червня поточного року, однак Трамп прийняв рішення продовжити їх з огляду на те, що зберігається «режим надзвичайного стану стосовно Північної Кореї.
Крім того, у Білому домі відзначили, що ризик поширення ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду КНДР, як і раніше представляють собою «надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США».
Раніше стало відомо, що стратегічні бомбардувальники США B-1B Lancer, котрі мають здатність нести ядерну зброю, проведуть ряд навчання в Південній Кореї. Надзвукові бомбардувальники ВПС США проведуть навчально-тренувальні польоти спільно з південнокорейськими винищувачами F-15K. Крім того, вони проведуть тренувальні бомбардування на полігоні Пхільсон.