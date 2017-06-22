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Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп
Андрей Каракуц, известный эксперт-международник, считает, что на предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина будут обсуждаться самые разные темы, однако вопрос украинского конфликта будет выделен за скобки.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, международник отметил, что встреча президентов США и России будет носить только формальный характер. «Это будет длительная многочасовая встреча, на которой будут затрагиваться вполне конкретные вопросы. Но вопрос Украины не будет увязываться с другими вопросами. Будет обсуждаться ядерный вопрос, безусловно Сирия, еще какие-то регионы. Но Украина уже точно будет вынесена за скобки», считает Каракуц. Эксперт при этом подчеркнул, что, возможно, американский президент все-таки захочет попытаться склонить российского коллегу к какой-либо сделке по Украине, но Соединенные Штаты помешают ему сделать это.

Напомним, что Петр Порошенко успел встретиться с Трампом раньше Путина, о чем он заявил во время своей поездки в Вашингтон. Встреча длилась всего несколько минут, однако главы двух государств успели обсудить множество важных вопросов.
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