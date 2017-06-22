Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що нинішня адміністрація президента США ще не має концепції власної зовнішньої політики і це змушує непокоїтись, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку думку новообраний глава Франції висловив в розмові з журналістами. Макрон вважає, що 45-й президент Сполучених Штатів Америки, який офіційно став главою держави в січні 2017 року, і досі не має концептуальних рамок для власної зовнішньої політики, що в свою чергу позначається на всьому світі, адже політика США непередбачена і залишається нині джерелом занепокоєння.
Щоправда французький лідер визнав, що його американський колега ставить одним із головних завдань для своєї адміністрації боротьбу з терористичними загрозами. Макрон вважає, що Трамп має таке ж бажання боротись з цією формою загроз, що й він сам, але водночас президента США та Франції мають розбіжності впоглядах в інших сферах. Зокрема, Макрон відмітив, що не схвалює його рішення щодо виходу з Паризької кліматичної угоди і бажає, аби президент США змінив попередньо ухвалене рішення.