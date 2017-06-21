«Коммерсант»: Порошенко собирается материально заинтересовать Трампа в Донбассе

Российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где говорится о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко будет заинтересовывать Трампа в Донбассе «материально», передает replyua.net.
При этом издание сослалось на источник в администрации украинского главы. «Суть наших предложений заключается в том, что 90 процентов всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам. Но для этого, конечно, надо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины», заявил источник. Также, по его словам, это не может произойти, если в процесс не вмешаются Соединенные Штаты и администрация Дональда Трампа не окажет дополнительного давления на Москву.
Более того, издание отмечает, что источник якобы утверждал, что такой план Петр Порошенко подготовил для Трампа только потому, что американский президент является удачливым бизнесменом. Напомним, что встреча Порошенко и Трампа состоялась накануне, однако она длилась только несколько минут, и Трамп говорил с президентом Украины во время своей рабочей встречи с представителями руководства США.