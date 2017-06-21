Гордон: США рассматривают сценарий, при котором Донбасс достанется Украине, а Крым – России

Дмитрий Гордон, основатель одноименного интернет-издания, высказал мнение о том, что сейчас Соединенные Штаты рассматривают вариант, при котором бы России отошел Крым, и Украина отказалась бы от притязаний на полуостров, но в обмен смогла бы вернуть контроль над оккупированными территориями Донбасса.
Как сообщает replyua.net, об этом Гордон рассказал в эфире канала 112 Украина. «Американцы давно хотят уже решить этот вопрос. Насколько я знаю из своих источников, план только один: Крым остается в составе России, Донбасс остается за Украиной. Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО. Под эгидой американцев и немцев для Украины выделяются огромные деньги в рамках своеобразного плана Маршалла», заявил журналист. По его словам, в ближайшем будущем Киеву все равно придется выбирать между возвратом Донбасса и потерей Крыма, внеблоковым статусом и огромными инвестициями в государство.
Напомним, что незаконный референдум в Крыму о присоединении к России был проведен весной 2014 года. По результатам референдума, более 90 процентов крымчан высказались за отсоединение от Украины.