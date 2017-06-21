Политолог рассказал о новом плане Кремля, в который могут «впутать» Трампа

Андрей Пионтковский, известный российский журналист и политолог, считает, что Кремль уже изменил свои планы относительно Донбасса, и он собирается заключить сделку с американским главой Трампом, чтобы обойти Украину.
Как информирует replyua.net, об этом Пионтковский написал на Обозревателе. «Россия делает какие-то частичные шаги на Донбассе. Хотя она уже завтра может остановить войну, ведь все это идет со стороны РФ. Россия останавливает боевые действия, выводит часть тяжелого вооружения, но ничего не меняет в полном контроле на этих территориях. И под это дело россияне и американцы на совместных переговорах предложат отмену наиболее болезненных санкций против России. Вот такой план сейчас хочет провернуть Москва и соблазняет на это Трампа», считает политолог.
Однако, по его словам, даже, если Трампу захочется заключить какую-то сделку с Кремлем, он не посмеет этого сделать, поскольку не удастся обойти Сенат США, а тот настроен решительно в отношении РФ. Пионтковский добавил, что Петру Порошенко, в свою очередь, необходимо найти жесткие аргументы и открыто заявить о том, что Украина не примет никаких сделок, если они заключаются за ее спиной.