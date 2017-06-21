Цимбалюк: эти переговоры определят уже реальную политику

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, прокомментировал переговоры Петра Порошенко с американским руководством, отметив, что нет ничего страшного в том, что встреча президентов США и Украины длилась всего шесть минут. Как сообщает replyua.net, об этом Цимбалюк написал на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, Порошенко успел провести переговоры с многими представителями высшего руководства, и эти встречи стали завершением формирования политики США в отношении России и Украины. «И сколько бы по российским каналам не говорили, что Порошенко неправильно встретился с президентом США, что Трамп не все может решать, что есть ещё Макрон и Меркель (раньше, говорили, что Вашингтон ими управляет), ясно лишь одно: западный консенсус против России и в поддержку Украины окончательно восстановился, а на фоне происходящего в Сирии будут бить по РФ намного сильнее», отмечает журналист.
По его словам, еще совсем недавно в России Трампа считали чуть ли не национальным героем, но уже сегодня глава МИД Лавров снова заговорил о русофобских настроениях и одержимости коллег из Соединенных Штатов, а дальше события будут развиваться еще интереснее, поскольку администрация Трампа уже не сможет отмахиваться от украинского вопроса.