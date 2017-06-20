В Кремле считают вопросы о встречах с Трампом «неуместными гонками»

По мнению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, так «гонки» касаемо вопросов на предмет того, почему встреча американского президента Дональда Трампа со своим украинским коллегой Петром Порошенко произошла раньше, чем с Владимиром Путиным, передает replyua.net.
«В данной ситуации я считаю, что устраивать гонки не имеет никакого смысла. В Вашингтоне хорошо известно, что происходит относительно урегулирования украинского вопроса», - сказал пресс-атташе президента Российской Федерации. В то же время, Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров Трампа и Порошенко будут затронуты отношения межу Вашингтоном и Киевом, назвав это «суверенным делом обоих государств».
Как известно, сегодня президент Украины уже встретился с американским вице-президентом Майклом Пенсом. В свою очередь, Шон Спайсер в интервью с представителями СМИ заявил, что встреча президентов США и Украины остается под вопросом. Однако Стивен Пайфер, ранее занимавший должность американского посла в Украине, твердо уверен, что Трамп все же проведет встречу с Порошенко.