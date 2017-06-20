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Власти США не намерены отказываться от санкций против России

Власти США не намерены отказываться от санкций против России
В американском Конгрессе решили пока не голосовать за новые антироссийские санкции, желая дождаться итогов переговоров между украинским президентом Петом Порошенко и главой Белого дома Дональдом Трампом. Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения в интервью изданию «Гордон» была озвучена политологом Сергеем Джерджом.

«Вполне очевидно, что задержка с голосованием в Конгрессе является исключительно техническим моментом. Украинские депутаты порой не один месяц тратят для принятия законов, которые должны быть поддержаны без замедления. Более того, все в ожидании встречи Трампа и Порошенко. Может быть, американский лидер предложит какое-то решение. Это, в свою очередь, не может не оказать влияния на окончательный результат. Я не думаю, что Вашингтон откажется от санкций против Москвы. Так или иначе, за ограничения проголосуют», - уверен эксперт.

Джордж также не исключает, что голосование за новые ограничения против России пока отложили, так как компании в Германии и Австрии заявили о недовольстве из-за проблем со строительством газопровода «Северный поток 2».
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