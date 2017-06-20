Меркель проти ізоляції Трампа на саміті Великої двадцятки

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Сполучені Штати Америки залишаються важливим членом Великої двадцятки, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Щоправда при цьому канцлер ФРН не схвалює рішення Вашингтона про вихід з Паризької кліматичної угоди. Напередодні саміту лідерів Великої двадцятки, що має відбутися 7-8 липня в Гамбурзі, Меркель висловила сподівання, що подібні заходи за наявних проблем в міжнародних відносинах дозволить віднайти спільні інтереси всім сторонам. Тому німецький канцлер підкреслила, що хоча між Вашингтоном та Берліном є певні розбіжності щодо окремих політичних питань, однак Німеччина радо зустріне американську делегацію на саміті G20.
Варто нагадати, що Дональд Трамп прийняв рішення вийти з кліматичної угоди, заявивши, що вона є поганою для амеркианців та економіки держави. Позицію США неодноразово критикували в Європі. Втім, як неодноразово зазначали представники європейських країн, процес виходу з Паризької угоди щодо клімату є непростим і може затягнутись для американської сторони до 2020 року.