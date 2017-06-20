Манн: Порошенко отправился в США самочинно, не согласовывая поездку с Белым домом

Соломон Манн, известный израильский эксперт, напомнил всем о визите Петра Порошенко в США и привел цитату от пресс-секретаря Спайсера, которая подтверждает догадки о том, что президент Украины отправился в Вашингтон самочинно, не согласовав свою поездку с Белым домом. Как передает replyua.net, об этом Манн пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Приветствовать Порошенко было некому, как обычно бывает при официальных визитах. Даже самолет президента Украины невозможно было посадить в правительственной секции в аэропорту из-за того, что рейс признан незапланированным, поэтому самолет с президентом посадили на военной базе Сент Эндрюс, рядом с Вашингтоном», пишет эксперт. По его словам, его источники утверждают, что после приземления самолета с Порошенко на борту не были подняты даже украинские флаги – президента встретили лишь украинский посол и сотрудники охранных служб США.
«Если президент понадеялся на то, что наглостью можно настоять на своем в США, примерив на себя вариант с Климкиным, который нагло добился встречи с Трампом в прошлый раз, когда ему даже не предложили присесть, это вызывает у меня очень много сомнений в его адекватности», добавил Манн.