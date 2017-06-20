Дипломат пояснил, что нужно ждать от встречи Трампа и Порошенко

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, считает, что встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко должна пройти в позитивном русле, поскольку фон для этих переговоров сложился очень положительный.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Огрызко отметил, что у него только позитивные ожидания, и даже сам факт предстоящих переговоров указывает на приоритеты США во внешней политике. «В политическом истеблишменте США сложилась ситуация, которую можно назвать проукраинской. Я имею в виду внутриполитические проблемы, с которыми столкнулся Трамп в контексте вмешательства России в американские выборы. Трампу сейчас ни в коем случае нельзя идти на любые уступки по российскому вопросу. Настроения в США позволяют Украине четко говорить о наших интересах», отметил дипломат.
По его словам, уже сегодня Трамп и Порошенко могут достичь договоренностей по самым актуальным вопросам, в том числе, и по получению оружия, и по продвижению Украины в Североатлантический альянс, и по поддержке реформ в нашей стране.