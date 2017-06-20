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В НАТО повідомили про завершення процесу перекидання військ до Східної Європи

В НАТО повідомили про завершення процесу перекидання військ до Східної Європи
Північноатлантичний Альянс виконав зобов'язання щодо зміцнення східного флангу.. Як передає replyua.net з посиланням на DW, про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в Латвії. «Відсьогодні передислокацію завершено», - заявив він під час церемонії на військовій базі в Адажі в 20 кілометрах від Риги. Тим самим НАТО виконав взяте на себе рік тому у Варшаві обіцянку «захистити союз, відреагувати на агресію і зберегти мир», підкреслив Столтенберг.

Він вважає кількість військ в регіоні достатнім, продовження перекидання не планується. У той же час Столтенберг закликав країни альянсу продовжувати пошук шляхів для діалогу з Москвою. Ніхто не хоче повернення часів холодної війни, підкреслив генсек НАТО.

Північноатлантичний альянс на липневому саміті 2016 року прийняв рішення про перекидання сил НАТО на східний фланг в країни Балтії і Польщі в якості гарантії їх безпеки на тлі дій Росії в Україні. Німеччина повинна була здійснити командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого складає близько 1200 чоловік. США будуть командувати в Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії. Основна частина військової техніки і військовослужбовців з Німеччини були відправлені в Литву взимку і навесні. Пізніше до них приєдналися солдати з Нідерландів.
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