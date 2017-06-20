Петр Порошенко прибыл в США: я встречусь с Трампом раньше, чем Путин

20 июня, во вторник, Петр Порошенко, президент Украины, прибыл с рабочим визитом в США, где он сразу рассказал о том, что его встреча с Дональдом Трампом состоится раньше, чем встреча Владимира Путина с американским главой. Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на странице главы государства в Фейсбуке.
«Очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Это необходимо для того, чтобы все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость», заявил президент. Напомним, что, помимо встречи с Дональдом Трампом, у Порошенко запланированы переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, и эти встречи состоятся в Министерстве энергетики, в Министерстве торговли, в Министерстве обороны, в Госдепе и Белом доме.
«Посмотрите, какая мощная и фантастическая поддержка сейчас есть у Украины в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов в Соединенных Штатах. И у нас фантастическая программа», добавил украинский глава.