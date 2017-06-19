Политолог: поездка Порошенко в США важна Киеву не меньше, чем Вашингтону

Тарас Березовец, известный украинский политолог, считает, что поездка Петра Порошенко в Вашингтон станет очень важной не только для Украины, но и для Соединенных Штатов, а полная повестка встреч и переговоров неизвестна даже в Госдепе США.
Как информирует replyua.net, об этом Березовец написал на своей странице в Фейсбуке. «Точно известно, что темой переговоров станет Донбасс, точнее, новый формат переговоров. На это уже успел намекнуть Тиллерсон на минувшей неделе. Вопросы коррупции для Белого дома не находятся в числе приоритетов, в отличие от Госдепа. Но влияние Госдепартамента на внешнюю политику сейчас существенно уменьшилось. Стороны также планируют обсудить новые санкции в отношении России и проблемы допуска в Крым международных наблюдателей», отметил политолог.
По его словам, также нужно рассказать об интриге относительно летального оружия, которое США могут предоставить Украине – по этому вопросу сейчас совершенно нет никакой определенности, а отсутствие четкой повестки встреч и переговоров уже никого не удивляет – администрация Трампа грешит этим с самого начала его президентства. По мнению политолога, Порошенко может помочь Трампу отбелить его имидж в связи с возможными связями Трампа с РФ.