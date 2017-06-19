Манн: Порошенко поехал к Трампу, но ни одно агентство так и не сообщило о встрече президентов, и может повториться «нахальство Климкина»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Петр Порошенко отбыл в США, и он собирается встретиться с Дональдом Трампом, однако ни одно государственное агентство еще не заявляло о том, что эта встреча запланирована.
Как информирует replyua.net, Манн при этом отмечает, что, возможно, украинский президент собирается «заставить» Трампа это сделать, как в свое время «Климкин нахально напросился на встречу». «А, может быть, молчание американской стороны - это своего рода предупреждение Украине, как опасно ссориться и интриговать против президентов США, - пока неясно. Многое определит встреча в аэропорту: пройдет она как официальная с красной ковровой дорожкой, или как частный визит в сопровождении одних только журналистов, и кто будет встречать украинского президента - глава Госдепа или одинокий посол Украины - все это покажет, какой из возможных вариантов имеет место быть», добавил эксперт.
По его словам, службы Белого дома, как и Госдепартамент, ведут себя совершенно неприветливо по отношению к Украине, и одна надежда на Маккейна – может, хотя бы он встретит Порошенко?