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Візит Трампа свідчить про те, що роль Польщі зростає – Дуда

Візит Трампа свідчить про те, що роль Польщі зростає – Дуда
Польський президент Анджей Дуда заявив, що майбутній візит глави Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в рамках саміту «Трьох морів» є свідченням того, що роль Польщі та окремо Центральної Європи в світі зростає, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку думку президент Польщі висловив у неділю, 18 червня. Дуда зауважив, що останні кроки в політиці Білого дому свідчать про те, що адміністрація президента США бачить важливість співробітництва з країнами Центральної Європи. Польський президент також наголосив, що регіон «Трьох морів» - Балтійського, Адріатичного та Чорного – є водночас і східним кордоном Північноатлантичного альянсу, тобто місцем, куди прибувають американські солдати для несення служби та посилення захисту регіону.

Варто нагадати, що Дональд Трамп планує відвідати Польщу 6 липня. У Варшаві повідомляли, що однією із тем в ході розмови між американським та польським президентом стане українське питання, й ситуація на Донбасі, зокрема. Крім того, глави США та Польщі планують обговорити питання безпеки та економічної співпраці.
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