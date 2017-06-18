Військові КНР тікають до Південної Кореї

Північнокорейський військовослужбовець втік до Південної Кореї, перепливши через річку Ханган. Це вже друга втеча за останній тиждень, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Зазначається, що об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що чоловік переплив через найбільш вузьку частину річки, прикріпивши до плечей шматки пінопласту, щоб залишатися на плаву. Минулого тижня інший північнокорейський солдат пройшов через строго охороняється кордон, що розділяє дві країни. Раніше солдати здійснювали втечу з частотою приблизно раз на рік.
За повідомленням південнокорейського новинного агентства Рёнхап, останній втікач, якому, імовірно, трохи більше 20 років, був помічений в місті Кимпхо на захід від Сеула. Зауважимо , що південнокорейському солдатові морської піхоти утікач крикнув: «Не вбивайте мене, я хочу перейти на вашу сторону», - повідомляє агентство. Солдата допитуватимуть південнокорейські військові.
Північна і Південна Корея формально перебувають у стані війни: збройний конфлікт закінчився в 1953 році угодою про перемир'я, а не офіційним мирним договором. За даними південнокорейської влади, з моменту закінчення Корейської війни більш ніж 30 тис. громадян Північної Кореї втекли на південь. Причому більшість з них втекли через Китай, який розділяє найдовший кордон з КНДР.