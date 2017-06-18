валюта
Спецтема«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Військові КНР тікають до Південної Кореї

Військові КНР тікають до Південної Кореї
Північнокорейський військовослужбовець втік до Південної Кореї, перепливши через річку Ханган. Це вже друга втеча за останній тиждень, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Зазначається, що об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що чоловік переплив через найбільш вузьку частину річки, прикріпивши до плечей шматки пінопласту, щоб залишатися на плаву. Минулого тижня інший північнокорейський солдат пройшов через строго охороняється кордон, що розділяє дві країни. Раніше солдати здійснювали втечу з частотою приблизно раз на рік.

За повідомленням південнокорейського новинного агентства Рёнхап, останній втікач, якому, імовірно, трохи більше 20 років, був помічений в місті Кимпхо на захід від Сеула. Зауважимо , що південнокорейському солдатові морської піхоти утікач крикнув: «Не вбивайте мене, я хочу перейти на вашу сторону», - повідомляє агентство. Солдата допитуватимуть південнокорейські військові.

Північна і Південна Корея формально перебувають у стані війни: збройний конфлікт закінчився в 1953 році угодою про перемир'я, а не офіційним мирним договором. За даними південнокорейської влади, з моменту закінчення Корейської війни більш ніж 30 тис. громадян Північної Кореї втекли на південь. Причому більшість з них втекли через Китай, який розділяє найдовший кордон з КНДР.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
18 июн 2017
7514

Американский политолог рассказал о главных отличиях украинцев и россиян

В беседе с журналистами «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что украинцев от россиян в большей степени отличает доброта и стремление к свободе, передает

17 июн 2017
6695

Политолог: даже самая мягкая украинизация, таким как Червоненко, поперек горла

Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что посмотрел он в записи «Зіткнення» на телеканале ZiK с небезызвестными

Последние новости

Сили НАТО провели навчання за сценарієм російської агресії

Павло Правий: деяких ЛГБТ-активістів варто бити по пиці

Блогер: підтримуючи сексменшин, проводьте межу між правами і нахабством

Тимчук про істерику Кремля: причина очевидна

З країни «русского мира» ми поступово стаємо країною Східної Європи зі звичайним рівнем гомофобії, – блогер

Більше половини британців хочуть повторний референдум щодо Brexit – соцопитування

Сазонов: на Марші Рівності все було просякнуте брехнею

Блогер рассказал, как раз и навсегда изгнать из ЦИК дух Кивалова и Охендовского

Российский блогер: Навальному и компании пришло врем я на пальцах объяснить с властью он или нет

Журналист рассказал, почему в Германии ненавидят турок

Росіяни втрачають інтерес до Криму

В Росії розповіли, на якій стадії перебуває будівництво Керченського мосту

Британці хочуть повторного референдуму щодо Brexit

Військові КНР тікають до Південної Кореї

Портников розповів, як Україна може скористатися досвідом Коля

Правоохоронці відпустили всіх затриманих на Марші рівності

Під час Маршу рівності затримали командира тактичної групи ДУК «Правий сектор»

Наступного року королева Великобританії не зможе виступити із тронною промовою

Через інтенсивне вирубування лісів у Херсонській області може побільшати смерчів

Врадіївка-2 у Конотопі: депутат у нетверезому стані відкрив вогонь по людях

 Новости за день