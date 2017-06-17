Трамп вирішив скасувати відносини з Кубою, які досягнув Обама

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про скасування односторонньої угоди адміністрації попереднього глави держави Барака Обами щодо Куби. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив напередодні під час виступу в Маямі, передає replyua.net.
«Я скасовую абсолютно одностороння угода попередньої адміністрації (Барака Обами з Кубою/ Угода сіє насильство і нестабільність в регіоні, і попередня адміністрація нічого натомість не отримала», - сказав американський президент. За словами Трампа, сьогодні він, відповідно до передвиборчих обіцянок, починає нову політику щодо Куби.
«Ми не будемо скасовувати санкції проти кубинського режиму, поки не буде звільнено всіх політичних в'язнів, поки не будує відновлено повагу до свободи зборів і висловлювання думок, поки не будуть узаконені всі політичні партії, і не будуть заплановані вільні вибори за участю міжнародних спостерігачів», - сказав президент. Скасування угоди призведе до посилення правил поїздок на Кубу для американських громадян та означатиме заборону на прямі платежі силовим структурам цієї острівної держави. У той же час Трамп висловив намір укласти більш ефективну угоду між Вашингтоном і Гаваною.