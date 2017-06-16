Остання радянська спадщина: у Канаді говорять про скасування віз для України

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Можливо, після скасування віз для в’їзду до Шенгенської зони, для українців відкриються двері і до Канади, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами видання «Главком».Так, сьогодні, шістнадцятого червня 2017 року, у парламенті Канади вперше на повістку дня було винесене питання про скасування віз для громадян України. Зокрема, цьому питанню приділив увагу депутат від правлячої наразі партії (Ліберальної партії Канади) Борис Вжесневський. За словами політика, візи на в’їзд до Канади для Українців – це останній шматок радянської спадщини, яка і досі стоїть між нашими народами. Саме тому його варто позбутися якнайшвидше. Вжесневський закликав парламентарів взяти до уваги позицію Європейського Союзу, який все-таки лібералізував візовий режим з Україною.Крім того, депутат наголосив на необхідності відновлення дії двосторонньої угоди про мобільність молоді. За його словами, молоді українці та канадці, які будуть вільно пересуватись між кордонами з науковою, культурною чи особистою метою, остаточно зруйнують бар’єри між державами. Молоді люди зможуть не лише покращити свої особисті та професійні можливості, а й скористатись тим найкращим, що можуть запропонувати ці держави, - переконаний політик.