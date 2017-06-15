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Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ
Висловлювання держсекретаря США Рекса Тіллерсона щодо вірогідного вирішення конфлікту на Донбасі поза Мінських угод, схоже, свідчать на те, що Вашингтон відходить від тривалої політики США, а також вказують на появу розколу з іншими союзниками, зокрема з Німеччиною і Францією, які просували і підтримували Мінські угоди. Про це сьогодні пише лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal, передає replyua.net.

Американські та європейські чиновники багато разів висловлювали невдоволення відсутністю прогресу у виконанні Мінських угод. Але коментар Тіллерсона став першим випадком, коли в США припустили можливість просування нової мирної угоди. В цей час, прихильники Мінських угод наголошують, що вони, принаймні, дозволили заморозити конфлікт і зберегти більшу частину України. І якщо відмовитися від них, повномасштабне насильство знову може спалахнути.

«Варто вкрай обережно підходити до можливості відмови від наявного інструменту, особливо якщо іншого поки немає», - сказав Деніел Баер, який був представником США в ОБСЄ за часів адміністрації Барака Обами. Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон припустив, що офіційний Київ і Москва домовляться про нову угоду щодо вирішення конфлікту на Донбасі, яка замінить Мінські домовленості.
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