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Геращенко: це рішення ще міцніше здавить лещата навколо Путіна

Геращенко: це рішення ще міцніше здавить лещата навколо Путіна
Народний депутат Антон Геращенко на персональній сторінці в соціальній мережі поділився своїми міркуваннями щодо сьогоднішнього голосування Сенату США, - про це повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.

Так, Геращенко підтверджує інформацію про те, що сорок хвилин тому дев’яносто сім американських сенаторів (зі ста можливих) проголосували за те, щоб накласти на Російську Федерацію ще один пакет санкцій. Причиною введення нових санкційних обмежень слугує втручання російських хакерів у хід президентських виборів у США – зломи баз даних, оприлюднення конфіденційної інформації тощо. На голосуванні також був присутній голова ВРУ Андрій Парубій, який цими днями очолює офіційну делегацію українських парламентарів у Вашингтоні.

Геращенко вважає, що закон має гарні шанси на остаточне схвалення – скоріше за все, Палата представників проголосує «за», а Трамп побоїться заветувати закон, адже це слугуватиме прямим доказом його підозріло тісних зв’язків з Кремлем. Як це стосується українських Криму і Донбасу? Нардеп зауважує, що це рішення допоможе ще трохи міцніше здавити лещата, якими цивілізований світ тисне на Володимира Путіна, заважаючи йому вести повномасштабну війну проти України, Сирії та всієї планети.
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